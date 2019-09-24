В стиле кунг-фу: Китайцы устроили жесткую драку в кафе на Васильевском острове

СЕГОДНЯ 10:43 2019-09-24T10:43:12+03:00

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Посиделки компании китайцев в китайском ресторанчике на Васильевском острове в Петербурге закончилось, как в восточных боевиках – массовой дракой с побитой посудой и сломанной мебелью. Вечером в понедельник, 23 сентября, компания из студента, владелицы туристического агентства, ее подруги и еще четырех эмигрантов из Китая что-то не поделили во время трапезы и пустили приемчики кунг-фу в бой.

- В 21:47 в понедельник, 23 сентября, поступил звонок о том, что компания граждан из Китая устроила массовую драку в помещении и рядом с кафе, расположенном в доме 30 по улице Кораблестроителей. Через три минуты, когда наряд прибыл на место, драка уже закончилась, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Стражи порядка зашли в китайский ресторанчик и увидели двух женщин и пятерых мужчин – все были раскрасневшиеся и немного помятые, но без каких-либо травм. А вот помещение кафе пострадало. Во время драки, которая началась из-за ссоры, разъяренные иностранцы побили посуду и поломали мебель. Выпустив пар, все успокоились и примирились.

Выяснилось, что пятеро из друзей приехали в Петербург, чтобы устроиться на работу, но пока что удача им не улыбнулась. В отношении всех были составлены административные протоколы и после отпущены.

ИСТОЧНИК KP.RU