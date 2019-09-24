2019-09-24T11:38:03+03:00
Происшествия

Насиловал два года: Тренера по единоборствам в Ленобласти задержали по подозрению в надругательстве над 12-летним учеником

Во время обысков дома у 67-летнего мужчины нашли фалоимитатор
Лилия КОЗЛОВА
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Спортивного тренера задержали по подозрении в изнасиловании на протяжении двух лет мальчика в ЛенобластиСпортивного тренера задержали по подозрении в изнасиловании на протяжении двух лет мальчика в ЛенобластиФото: Артем КИЛЬКИН
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В городе Светлогорск Ленинградской области задержали 67-летнего детского тренера по единоборствам. Пожилого мужчину подозревают в том, что на протяжении двух лет он насиловал малолетнего мальчика, которому только сейчас исполнилось 14 лет. Во вторник, 24 сентября, стало известно, что во время обыска накануне дома у тренера нашли фалоимитатор.

- 9 сентября в следственный комитет Ленинградской области обратился 39-летний житель Светлогорска с заявление на 67-летнего мужчину, работающего тренером секции спортивных единоборств в детско-юношеском центре города. Со слов обратившегося, указанный им человек насиловал его малолетнего сына, которому сейчас 14 лет, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

В ходе расследования выяснилось, что указанный престарелый мужчина с 1991 года работает тренером в одном и том же спортивном заведении. По данным следствия, с июля 2017 по март 2019, в течение двух лет он насиловал мальчика, сына заявителя. В тот момент, когда это все началось, ребенку было всего 12 лет.

При обыске у уже задержанного тренера, изъяли ноутбук, смартфон, флешки, тетрадь с записями и фалоимитатор. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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