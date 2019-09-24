Под Лугой нашли труп находящегося в розыске гражданина Белоруссии

СЕГОДНЯ 12:11 2019-09-24T12:11:40+03:00

В Ленобласти нашли двух разыскиваемых белорусов. Один из них погиб. Фото: Олег ЗОЛОТО

Еще одного белоруса, также разыскиваемого на родине, но уже живым, обнаружили в Волхове

Изменить размер текста: A A

Полиция Лужского района Ленинградской области разбирается в причинах смерти 37-летнего гражданина Белоруссии, чей труп был найден в доме номер 19 А по улице Юношеской в городе Луга.

- По предварительной информации, за некоторое время до вызова полиции между погибшим и другим проживающем по данному адресу мужчиной произошел конфликт, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

При установлении личности погибшего выяснилось, что его разыскивают на родине, в Витебске. О гибели их подопечного, петербургские полицейские сообщили белорусским коллегам.

Еще один разыскиваемый гражданин Белоруссии обнаружился в Волхове. Патрульный наряд за совершение административного нарушения задержал 34-летнего мужчину, который числился в базе данных как пропавший без вести. Задержанного обязали явиться с пояснениями в милицию. В Бобруйске.

ИСТОЧНИК KP.RU