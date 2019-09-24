Современный культурный центр откроется на даче Безобразовых «Жерновка» в Петербурге

СЕГОДНЯ 12:19 2019-09-24T12:19:31+03:00

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На территории дачи Безобразовых «Жерновка», расположенной на левом берегу реки Охты в Санкт-Петербурге откроется культурный центр с офисными помещениями. Планируется, что исторические здания отреставрируют, приведут их в порядок и создадут современное пространство, которое станет новой точкой притяжения Красногвардейского района.

- Усадебный дом, являющийся хорошим образцом классической архитектуры своего времени, имел первоначально пять парадных помещений, из которых в ходе реставрационно-восстановительных работ 1980-х годов воссозданы два – центральный зал и спальня. В настоящее время общее состояние здания признано удовлетворительным, но в фундаментах, стенах и на лестнице есть трещины, росписи помещений зала и спальни повреждены грибком и частично осыпаются, - рассказала писатель книг об истории архитектуры Северной столицы Наталья Столбова газете «Петербургский дневник».

В сентябре 2018 года Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры передало усадебный дом в аренду сроком на 25 лет компании «РегионМостСтрой» из Башкортостана. В здании арендаторы планируют разместить офисы и культурный центр. Разумеется, все работы будут проводиться под контролем КГИОП Петербурга. В порядок приведут не только сам дом, но и прилегающий сад с прудом.

ИСТОЧНИК KP.RU