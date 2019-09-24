Видео подземных тоннелей строящейся станции метро «Театральная» в Петербурге появились в сети

СЕГОДНЯ 12:48 2019-09-24T12:48:15+03:00

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В центре Петербурга рядом с Мариинским театром на Театральной площади вовсю активно идет строительство новой одноименной станции метро. Планируется, что вестибюль откроют в 2024-2025 годах. О том, как идет ход строительство, известно мало. Буквально на днях в сети появилось видео, снятое в подземных тоннелях строящейся станции, которыми поделился на своей страничке один из работников объекта.

- Тем временем, на Театральной... переход с диаметра 5.6м на 8.5 м под монтажную камеру щита, - подписал автор видео.

На кадрах видны линии подземки с проложенными рельсами, осведением. Внутри стоят вагонетки, электровозы, можно разглядеть переплетения переходных тоннелей, а также много всего интересного из сложной инфраструктуры метро.

Вестибюль «Театральная» появится рядом со старым зданием Мариинского дворца. Станция войдет в состав Правобережной, оранжевой линии и расположится между «Спасской» и ныне строящееся станцией метро «Горный институт».

jedijha В Петербурге показали ход строительства подземных тоннелей станции метро "Театральная"

ИСТОЧНИК KP.RU