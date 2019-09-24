2019-09-24T13:29:21+03:00
Дом. Семья

Толстого барсука спасли из колодца в Ленобласти

Выручали лесного жителя из беды сотрудники отряда «Кошкиспас» [видео]
Петр КИБЕР
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Объевшийся лягушек барсук спал и не особо хотел спасаться. Фото: vk.com/koshkispasОбъевшийся лягушек барсук спал и не особо хотел спасаться. Фото: vk.com/koshkispas
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Упитанный и непуганный барсук стал причиной беспокойство членов отряда «Кошкиспас»,основным профилем которого является выручение из беды различных животных. Однако обычно это бывают не лесные жители, а домашние питомцы. Но не в этот раз.

- Заявка звучала так: поселок Никольское, барсук несколько дней сидит в колодце, - сообщают спасатели в соцсетях.

По приезду выяснилось, что в яме глубиной около двух метров действительно лежит барсук. Упитанный, даже скорее толстый. И спит. Судя по всему, он пришел в поселок из леса, увидел неподалеку от дачных участков полный вкусных лягушек колодец, перевалился через край и оказался в ловушке.

Впрочем, голодать полосатому грызуну не пришлось: лягушек было много. Но когда без посторонней помощи вылезти лесному проказнику не получилось Помогли спасатели с веревкой. Но и тут были сложности: шеи, на которую можно накинуть петлю, у толстого барсука просто не оказалось.

Впрочем все завершилось успешно и сытый, а также выспавшийся барсук отправился в лес по своим делам. А спасатели поехали на следующие вызовы.

В Ленобласти из колодца спасли толстого барсука.Видео: "Кошкиспас"/ vk.com/koshkispas

ИСТОЧНИК KP.RU

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