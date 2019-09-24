Около 400 гонщиков-нарушителей поймали на дорогах Петербурга за минувшие выходные

СЕГОДНЯ 15:10 2019-09-24T15:10:56+03:00

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В минувшие выходные, 21 и 22 сентября, сотрудники ГИБДД провели специализированный рейд на федеральных и региональных трассах Петербурга и Ленобласти под кодовым названием «Скорость». Стражи правопорядка ловили гонщиков, которые нарушая скоростной режим, подвергали опасности не только себя, но и окружающих людей. Всего сотрудники дорожной полиции поймали 391 водителя-нарушителя.

- По итогам рейда к административной ответственности за превышение установленной скорости движения привлечено 369 водителей легковых автомобилей. Из них 311 автомобилистов ехали быстрее на 20-40 километров в час дозволенного. Шесть гонщиков гнали по трассе быстрее положенного на 80 километров и выше, - сообщила пресс-служба главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти.

Также среди нарушителей оказались пять водителей автобусов и 17 шоферов грузовиков. «Ловили» гонщиков сотрудники ГИБДД с помощью радиолокационных измерителей скорости движения «Бинар».

По итогам рейда пойманные нарушители будут вынуждены выплатить штрафы на общую сумму около 250 тысяч рублей. Те водители, которые превысили скорость более чем на 80 километров в час, могут быть лишены водительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU