СЕГОДНЯ 15:41 2019-09-24T15:41:50+03:00

Петербуржец отбился от угонщиков, которых застал при попытке украсть его автомобиль Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Трое человек бросились на хозяина машины с ножом, но тот спугнул всех бейсбольной битой

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Утром во вторник, 24 сентября, жителю Петербурга пришлось защищать свой автомобиль от угона и кражи. Оставив на несколько минут машину на парковке в Ям-Ижоре, деревне в Тельмановском сельском поселении Тосненского района Ленинградской области, он сам чуть было не лишился транспортного средства, но успел вовремя вернуться и спугнуть троих подозрительных людей, которые уже успели вскрыть замки.

- Примерно в 12:30 трое человек с помощью спецсредств вскрыли мой автомобиль. Украдено ничего не было, так как я вовремя вышел, - анонимно рассказал в соцсети о произошедшем водитель.

По его словам, один из потенциальных угонщиком достал нож и бросился на него. Однако у хозяина авто при себе была бейсбольная бита, которой он «смог удержать оборону» и спугнуть всех троих.

- В ходе стычки пострадал их автомобиль: разбито переднее стекло с пассажирской стороны и помята крышка багажника в месте крепления спойлера, - добавил водитель.

Также мужчина отметил, что написал заявление в полицию, а также разыскивает других автомобилистов, кто мог пострадать от действий троицы.

ИСТОЧНИК KP.RU