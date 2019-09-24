2019-09-24T15:41:50+03:00
Происшествия

Петербуржец отбился от угонщиков, которых застал при попытке украсть его автомобиль

Трое человек бросились на хозяина машины с ножом, но тот спугнул всех бейсбольной битой
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Петербуржец отбился от угонщиков, которых застал при попытке украсть его автомобильПетербуржец отбился от угонщиков, которых застал при попытке украсть его автомобильФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Утром во вторник, 24 сентября, жителю Петербурга пришлось защищать свой автомобиль от угона и кражи. Оставив на несколько минут машину на парковке в Ям-Ижоре, деревне в Тельмановском сельском поселении Тосненского района Ленинградской области, он сам чуть было не лишился транспортного средства, но успел вовремя вернуться и спугнуть троих подозрительных людей, которые уже успели вскрыть замки.

- Примерно в 12:30 трое человек с помощью спецсредств вскрыли мой автомобиль. Украдено ничего не было, так как я вовремя вышел, - анонимно рассказал в соцсети о произошедшем водитель.

По его словам, один из потенциальных угонщиком достал нож и бросился на него. Однако у хозяина авто при себе была бейсбольная бита, которой он «смог удержать оборону» и спугнуть всех троих.

- В ходе стычки пострадал их автомобиль: разбито переднее стекло с пассажирской стороны и помята крышка багажника в месте крепления спойлера, - добавил водитель.

Также мужчина отметил, что написал заявление в полицию, а также разыскивает других автомобилистов, кто мог пострадать от действий троицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В доходном доме в центре Петербурга сбивают историческую плитку
Житель Петрозаводска заживо сжег двух собутыльников, заперев их в деревянном сарае
Электростанции ПАО «ТГК-1» в Санкт-Петербурге перешли на зимний режим работы
Медиафасад «Лахта Центра» показали в работе на видео
Осенний призыв: 2600 молодых петербуржцев отправят в армию
В Петербурге разыскивают 12-летнего школьника, которого видели на трассе в Карелии с мужчиной
Жители Ленобласти жалуются на отсутствие горячей воды и отопления
В метро Петербурга поймали Волкодава
Движение по проспекту Ветеранов от улицы Пионерстроя до проспекта Буденного откроют до конца года
Нурмагомедов встретится со Шварценеггером на «Газпром Арене»
Около 400 гонщиков-нарушителей поймали на дорогах Петербурга за минувшие выходные
Мигрант избил подростка «за косой взгляд» в пригородной электричке
Режиссер Олег Чайкин без вести пропал в Петербурге
На мужчину, выбросившего щенка с балкона в Петербурге, завели уголовное дело
ДТП с «перевертышем» в тоннеле перед Кронштадтом собрало 5-километровую пробку