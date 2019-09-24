Петербуржец отбился от угонщиков, которых застал при попытке украсть его автомобиль
Утром во вторник, 24 сентября, жителю Петербурга пришлось защищать свой автомобиль от угона и кражи. Оставив на несколько минут машину на парковке в Ям-Ижоре, деревне в Тельмановском сельском поселении Тосненского района Ленинградской области, он сам чуть было не лишился транспортного средства, но успел вовремя вернуться и спугнуть троих подозрительных людей, которые уже успели вскрыть замки.
- Примерно в 12:30 трое человек с помощью спецсредств вскрыли мой автомобиль. Украдено ничего не было, так как я вовремя вышел, - анонимно рассказал в соцсети о произошедшем водитель.
По его словам, один из потенциальных угонщиком достал нож и бросился на него. Однако у хозяина авто при себе была бейсбольная бита, которой он «смог удержать оборону» и спугнуть всех троих.
- В ходе стычки пострадал их автомобиль: разбито переднее стекло с пассажирской стороны и помята крышка багажника в месте крепления спойлера, - добавил водитель.
Также мужчина отметил, что написал заявление в полицию, а также разыскивает других автомобилистов, кто мог пострадать от действий троицы.
ИСТОЧНИК KP.RU