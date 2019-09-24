2019-09-24T16:25:45+03:00
Общество

В Петербурге разыскивают 12-летнего школьника, которого видели на трассе в Карелии с мужчиной

Ученик шестого класса сбежал из дома в Мончегорске и собирался уехать в Северную столицу
Петр КИБЕР
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Полиция ищет школьника, убежавшего из дома в Мурманской области и поехавшего в Петербург с попуткой.Полиция ищет школьника, убежавшего из дома в Мурманской области и поехавшего в Петербург с попуткой.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Полиция Северо-Запада России ищет 12-летнего школьника, который 23 сентября сбежал из дома в Мончегорске (Мурманская область) и пропал. По предварительным данным, ребенок мог направиться в Санкт-Петербург.

- По словам матери пропавшего, утром понедельника ее сын отправился в школу, но так до нее и не дошел. Вечером, не дождавшись ребенка, женщина пошла в полицию, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Но самое странное произошло на следующий день. 24 сентября бабушке мальчика, которая живет в Ханты-Мансийском автономном округе позвонил неизвестный мужчина и рассказал, что он водитель. Накануне подобрал в Мончегорске ребенка, который направлялся в Петербург, подвез его до придорожного кафе в Сегежском районе Карелии, накормил и дал 100 рублей денег.

А вот сотрудница кафе рассказала полицейским, что мальчик с мужчиной действительно были, но ушли вместе, а не по одиночке.

Теперь правоохранительные органы пытаются выяснить местонахождение ребенка и водителя.

Приметы пропавшего мальчика: рост 130-140 сантиметров, стройный, лицо славянской внешности, волосы короткие светло-русые, на правой щеке родинка. Был одет: черная куртка, классические брюки черного цвета, черный пиджак, белая рубашка, кожаные черные кроссовки, при себе школьный рюкзак. Зовут Курочкин Александр Максимович.

Если у вас есть сведения о ребенке, звоните по телефонам «02» или «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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