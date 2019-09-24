Осенний призыв: 2600 молодых петербуржцев отправят в армию

СЕГОДНЯ 16:36 2019-09-24T16:36:43+03:00

В осенний призыв 2019 года в Петербурге планируется отправить в армию 2600 новобранцев Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Постановка на военную службу будет проходить с октября по декабрь 2019 года

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Близится осенний призыв в армию, который продлится с октября по декабрь 2019 года. Правительство Санкт-Петербурга приняло решение о том, что за этот период на военную службу в Вооруженные силы страны отправятся 2600 молодых парней, которым предстоит защищать родину. Соответствующее постановление сегодня, 24 сентября, опубликовал Смольный.

- Этой осенью запланировано призвать 2600 петербуржцев, из которых не менее 20 процентов должны быть с высшим образованием. Дипломированные молодые люди будут отобраны в научные роты в военно-учебные научные центры Министерства обороны, - говорится в сообщении правительства Северной столицы.

Также отмечается, что среди молодых новобранцев должно быть около 300 человек, имеющих военно-учетную специальность. Некоторые петербургские призывники отправятся служить в Президентский полк.

Первые новобранцы отправятся на места прохождения военной службы уже 14 октября. Военный комиссариат Петербурга добавил, что к осенней призывной кампании готовы все призывные пункты районов и сборный пункт города.

ИСТОЧНИК KP.RU