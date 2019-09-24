2019-09-24T19:10:44+03:00
Общество

«Закрасьте это»: Вандалы изуродовали уличные фрески в центре Петербурга

Картины, украшавших Кирочную улицу, исписали оскорблениями [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Вандалы испортили фрески в центре Петербурга / Фото: Instagram Музей под открытым небомВандалы испортили фрески в центре Петербурга / Фото: Instagram Музей под открытым небом
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Две живописные фрески, которые украшали стены гаражей и дворов на Кирочной улице в центре Петербурга изуродовали неизвестные вандалы. Противники стрит-арта исписали картины оскорблениями и требованиями закрасить их. Пострадали работы художников Владимира Кириллова и Алексея Кирьянова. Причем, фреска первого просуществовала всего десять дней.

- Когда уничтожена человечность, нет больше искусства. Фреска была сделана ровно 10 дней назад. Примечательно, что досталось творчеству Кириллова и Кирьянова, а Колбасова знатоки русского языка не тронули, - рассказали о вандализме в Instagram Музея под открытым небом.

Не пощадили и Олега Лукьянова, испортив работу Владимира Кириллова, которая украшала гараж / Фото: Instagram Музей под открытым небом

Не пощадили и Олега Лукьянова, испортив работу Владимира Кириллова, которая украшала гараж / Фото: Instagram Музей под открытым небом

Поверх фрески Кирьянова с медведем, который держит в лапе бокал вина, выцарапана надпись «Это не искусство. Закрасьте». На другой картине, которая была нанесена на гараже, оставили послание еще одному уличному художнику Олегу Лукьянову, в котором заявляется, что он бездарность. Лукьянов один из мастеров, который украшает живописью стены в переулке Радищева.

Будут ли художники искать вандалов, не известно. Жители Петербурга очень расстроились, узнав о том, что фрески испорчены и отметили, что эти люди «сами ничего создать не могут, только испортить».

ИСТОЧНИК KP.RU

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