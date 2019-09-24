Официально: Финал Лиги чемпионов УЕФА 20/21 пройдет в Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 21:04 2019-09-24T21:09:27+03:00

Санкт-Петербург в очередной раз станет центром притяжения футбольных фанатов со всего мира. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Летние слухи подтвердились: петербургский стадион «Газпром Арена» примет финал Лиги чемпионов в 2021 году. Об этом объявили официально после заседания исполкома УЕФА в Словении 24 сентября. РФС выдвинул арену «Зенита» на прием финала знаменитого еврокубка еще в декабре 2018 года, и только сейчас томительному ожиданию оглашения победителя пришел конец.

- Финал Лиги чемпионов сезона 2020/2021 годов пройдет в Санкт-Петербурге, - огласил решение комиссии президент УЕФА Александр Чеферин на официальной пресс-конференции в Любляне.

Добавим, что «Газпром Арена» вошла в пятерку лучших стадионов мира с точки зрения комфорта посетителей. Соответствующий рейтинг опубликован на сайте footy.com. Зарубежные авторы детального исследования проанализировали домашние стадионы победителей сразу 16 сильнейших футбольных лиг мира. Критерии комфорта для болельщиков следующие: общая вместимость арены, стоимость сезонных абонементов, транспортная доступность, экологичность и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU