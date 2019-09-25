Коней Клодта на Аничковом мосту заменили динозавром

СЕГОДНЯ 08:26 2019-09-25T08:26:52+03:00

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Каждый петербуржец знает открыточный вид Аничкова моста. Это одна из архитектурных доминант на пересечении Невского проспекте и набережной реки Фонтанки. Знаменитые кони, созданные, кажется, стояли тут всегда. Но что будет, если заменить их...динозаврами?

- Еще с раннего детства меня увлекали скульптуры Клодта «Укрощение теропода» на Аничковом мосту. Было круто обходить мост и разглядывать каждый этап сражения могучей рептилии и бесстрашного человека, - иронизирует в соцсетях петербургский художник Вадим Соловьев, создавший коллаж.

Надо сказать, что его творение хоть и уступает Клодту в реалистичности, зато добавляет нотку сюрреализма в привычный строгий образ Петербурга.

Сам автор, у которого в «Инстаграме» полно подобных фантастических картин, подходит довершает «реальность» словами, в которых угадывается ирония над самим собой и не любящими экспериментов петербуржцами.

- И хорошо, все-таки, что ту скульптуру, где динозавр съедал укротителя, в конце концов заменили на более оптимистичную, - пишет художник.

ИСТОЧНИК KP.RU