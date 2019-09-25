Из-за ремонта Выборгского шоссе поэтапно отменят 15 автобусных маршрутов

СЕГОДНЯ 09:53 2019-09-25T09:53:51+03:00

Ограничения будут действовать с 25 сентября по 7 октября

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Выборгский район, а точнее участок Выборгского шоссе от проспекта Энгельса до Суздальского проспекта, а также прилегающие к нему улицы, на две недели станет болевой транспортной точкой севера Петербурга. Из-за дорожного ремонта здесь ограничат проезд и отменят полтора десятка автобусов.

- С 25 сентября по 07 октября в Выборгском районе поэтапно будут меняться маршруты автобусов №№ 75, 85, 109, 109А, 109Б, 148, 167, 173, 180, 397, 433, 435, 436, 555, 567, - сообщает пресс-служба «Организатора перевозок».

Точную информацию по изменению дат и маршрутов автобусов можно посмотреть на сайте учреждения.

Также не останутся забыть и маршрутки. Коммерческие автобусы и автобусы из Ленобласти номеров К-157, К-259, К-676, К-678, 673, К-680, 444, 690 пойдут по объездным маршрутам.

А пока транспортники предупреждают о неудобствах, местные жители уже вовсю «радуются» ремонту, стоя в пробках и кляня дорожников на чем свет стоит в соцсетях. Учитывая одновременный ремонт на самом проспекте Энгельса, ситуация складывается действительно напряженная.

ИСТОЧНИК KP.RU