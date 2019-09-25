Гадалка лихо сняла с петербургской пенсионерки порчу и украшений на 140 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:29 2019-09-25T10:29:42+03:00

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Доверчивая пенсионерка, работающая диспетчером ТСЖ в Калининском районе Петербурга, в один миг осталась без всего своего накопленного богатства, которое так бережно хранила под диванной подушкой в своей квартирке. Днем во вторник, 24 сентября, к ней в дом постучалась незнакомая женщина цыганской внешности, которая начала с ней очень мило общаться. Слово за слово, и «гадалка» предложила снять с 67-летней хозяйки порчу, дескать, она мешает жить, а ритуал все улучшит. Увы, материальное положение пенсионерки после этой встречи лишь ухудшилось.

- В 15:15 часов во вторник, 24 сентября, в отдел полиции поступило заявление от жительницы квартиры в доме 18-36 по улице Верности с просьбой привлечь к ответственности неизвестную ей женщину лет 40-45, похожую на цыганку, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Через короткое время, после того, как новая знакомая сняла с пенсионерки порчу и ушла, женщина обнаружила, что лишилась не только «негативного воздействия». Проверив свой тайник с драгоценностями – под подушкой на диване – она поняла, что украшений там нет. Исчезли два золотых кольца, две цепочки, подвеска, крестик и пара сережек, а также 11 тысяч рублей. Всего ущерб составил 150 тысяч рублей.

Уголовное дело пока не заведено. Полиция проводит проверку данного случая.

ИСТОЧНИК KP.RU