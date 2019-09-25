2019-09-25T12:04:43+03:00
Общество

33 страны: в Пулково раскрыли список направлений для полетов по «открытому небу»

Это произойдет, если петербургский аэропорт получит обещанную ему седьмую степень свободы
Полина ЖУКОВАПетр КИБЕР
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Если все пойдет по плану, то вскоре петербуржцы смогут недорого летать за границу из Пулково.Если все пойдет по плану, то вскоре петербуржцы смогут недорого летать за границу из Пулково.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Если все пойдет по плану, то вскоре петербургский аэропорт Пулково станет единственным в России обладателем седьмой степени свободы «открытого неба». Этот статус позволит значительно увеличить географию полетов и привлечь иностранные авиакомпании в город. А пока в Пулково предложили Минтрансу (он примет оконччательное решение по статусу) список стран, куда смогут летать самолеты. Окончательный список должны утвердить к 1 декабря.

- Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Македония, Мальта и Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция и Эстония, - сообщили корреспонденту «КП-Петербург» в пресс-службе управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы».

Всего 33 государства. По этим направлениям смогут летать иностранные перевозчики. При этом суть «отктытого неба» - возможность совершать рейсы в третьи страны. То есть венгерский лоукостер Wizz Air, к примеру, сможет летать не только в Будапешт, как сейчас, а куда угодно из указанного списка.

Это должно резко снизить цены на авиаперелеты. Так, тот же Wizz Air предлагает слетать в Венгрию и обратно всего за шесть тысяч рублей.

Если все останется в силе, то летать из Пулково смогут не только известные лоукостеры Ryanair, EasyJet и Wizz Air, но и другие перевозчики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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