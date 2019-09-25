Запрет на рыбалку до конца осени вступил в Петербурге и на всей территории Северо-запада

СЕГОДНЯ 11:43 2019-09-25T11:43:50+03:00

Нарушителям грозит штраф от двух до пяти тысяч рублей

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Любителям рыбалки придется на время отложить свои удочки и спиннинги. В связи с началом осеннего нерестового периода вступил запрет на ловлю рыбы во всех водоемах на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской, Вологодской, Новгородской, Псковской, Архангельской областей, а также в Карелии и Коми. За нарушителями будут следить сотрудники контроля и надзора, а также полиция.

- Нарушителям запрета на рыбалку грозит штраф от 2 до 5 тысяч рублей с конфискацией судна и орудий лова. В некоторых случаях возможно привлечение к уголовной ответственности, - сообщили в Северо-Западном теруправлении Рыболовства.

Так, с 1 октября по 30 ноября полностью запрещено ловить рыбу в Неве в черте города. А вот от места впадения реки Мга до поселка Марьино возобновить ловлю рыбы можно будет после 15 ноября.

В целом, ограничения на рыбалку по северо-западу спадут ближе к зиме до периода ледостава. Исключением являются только специально организованные места на реке Нарва для любительского и спортивного рыболовства, где можно поймать форель.

ИСТОЧНИК KP.RU