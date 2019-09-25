2019-09-25T14:51:43+03:00
Происшествия

На полицейского в Ленобласти завели уголовно дело за вымышленный отчет о преступлении

Правоохранитель поленился заниматься раскрытием кражи и выдал ее за обычное хулиганство
Лилия КОЗЛОВА
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​В Гатчине возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции​В Гатчине возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полицииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В городе Гатчина Ленинградской области в среду, 25 сентября, заведено уголовное дело на сотрудника полиции. Находясь при исполнении, правоохранитель поленился заниматься раскрытием кражи в дачном доме местной жительницы. Вместо этого он написал отчет, представив все как обычное хулиганство. Однако за нежелание исполнять свою работу как положено, страж правопорядка пожжет ответить в суде.

- В июне 2019 года сотрудник полиции получил сообщение о краже из дачного дома на территории Елизаветинского сельского поселения. Не желая проводить проверочные мероприятия, сотрудник составил вымышленное объяснение от имени потерпевшей о повреждении окна и причинении незначительного ущерба. На основании этих отчетов было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, - сообщила прокуратура Ленинградской области.

Обворованная женщина стала добиваться защиты своих прав и обратилась в полицию с перечнем похищенного имущества. Однако и после этого полицейский никаких действий предпринимать не стал, а лишь с серьезным видом убеждал потерпевшую, что он работает в поте лица.

Благо, эта история вскрылась, и ей заинтересовался следственный комитет и прокуратура, которые взяли все под свой контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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