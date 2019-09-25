В Петербурге откроется Музей мостов

СЕГОДНЯ 16:50 2019-09-25T16:50:48+03:00

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Петербург - город мостов. И удивительно, что в мегаполисе до сих пор не существовало официального музея по профилю. Точнее он был, но который долгие годы ютился на территории одного из мостостроительных предприятий в Красном Селе. Но теперь несправедливость устранена и Музей мостов появится в самом центре Северной столицы.

- Выставочные площади переданы в аренду Центральному музею железнодорожного транспорта России для размещения там новой экспозиции, - пишет газета «Петербургский дневник».

На площади почти в полторы тысячи квадратных метров разместят коллекция, 100 моделей 100 моделей мостов, как существующих, так и оставшихся в проекте.

При этом ждать открытия осталось совсем недолго. Уже в четверг, 26 сентября новое культурное пространство распахнет свои двери для петербуржцев.

Посетителей ждут по адресу: Мучной переулок, дом 2, литера Г.

ИСТОЧНИК KP.RU