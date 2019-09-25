Жизнь грудной малышки из Дагестана спасли петербургские медики

СЕГОДНЯ 17:29 2019-09-25T17:29:35+03:00

В Петербурге спасли жизнь месячной девочке из Дагестана. Фото: Пресс-служба Педиатрического университета

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Жизнь пятерых малышей с Северного Кавказа, доставленный спецбортом МЧС в Птеребург месяц назад, спасают медики Северной столицы. И один маленький пациент уже перенес успешную операцию.

- Маленькой Сепият чуть больше месяца, за время которого она успела перенести путешествие длиной более 2,5 тысяч километров и сложнейшую операцию на органах грудной клетки, - сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского Педиатрического медуниверситета.

Еще когда малышка находилась в утробе матери, врачи определили у нее редкое образование в грудной клетке. От том, что ребенка надо будет оперировать, родителям сказали дагестанские медики.

- Я была готова морально, что потребуется операция, но была спокойна, знала, что все будет хорошо, - вспоминает мать девочки.

Спустя неделю после своего рождения девочка с редким образованием, вызывающим дыхательную недостаточность, была привезена в Петербург бортом МЧС. Малышку доставили в клинику Педиатрического университета, где ей сделали срочную операцию. За 2,5 часа сложных манипуляций и через 3 крошечных прокола в грудной клетке бронхогенная киста, мешавшая девочке дышать, была удалена.

Теперь девочку, которой всего месяц от роду, ждет дорога домой и долгая, счастливая жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU