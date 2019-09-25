2019-09-25T19:30:16+03:00
Общество

«Молчаливые» футболисты перекроют движение в Петербурге

С 28 по 30 сентября некоторые улицы в городе закроют из-за съемок художественного фильма
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Фильм «11 молчаливых мужчин» посвящен послевоенному турне футбольного «Динамо». Фото: instagram.com/kurtsyn_roman/Фильм «11 молчаливых мужчин» посвящен послевоенному турне футбольного «Динамо». Фото: instagram.com/kurtsyn_roman/
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Съемки художественного фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин» остановят движение машин на некоторых улицах Санкт-Петербурга с 08:00 28 сентября до 06:00 30 сентября. Наземному городскому пассажирскому транспорту ездить разрешат, а вот простым автолюбителям придется потесниться.

- Движение будет прекращено на Новгородской улице от проспекта Бакунина до 10-й Советской, на улице Старорусской от Новгородской до Евгеньевской улицы, а также на 8-й Советской улице от Кирилловской до Новгородской улицы, - сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Более того, с 8 утра 27 сентября до 6 утра 30 сентября по данным адресам будет запрещена обычная остановка и парковка любого транспорта. Добавим, что «Одиннадцать молчаливых мужчин» - новый фильм Алексея Пиманова. Картина посвящена легендарной поездке советских футболистов «Динамо» в Великобританию в первом сезоне после Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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