Туристский сбор оплатит капитальный ремонт 255 домов в центре Петербурга

25 Сент. 22:11 2019-09-25T22:11:32+03:00

В Смольном посчитали, что бремя реставрации нельзя полностью перекладывать на горожан

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Туристский сбор позволит провести капитальный ремонт 255 домов в историческом центре Санкт-Петербурга. Смольный следит за состоянием объектов культурного наследия города. 25 сентября чиновники оценили внешний вид Адмиралтейского района в рамках рабочего визита и предложили не перекладывать полностью на горожан бремя реставрации.

- Нами подготовлена специальная программа по капитальному ремонту, которая на первом этапе включает в себя 255 домов. Самое главное, что мы нашли финансирование для нее. Прежде всего, это туристский сбор. Естественно, все исторические фасады сохранят в первозданном виде, - цитирует губернатора Беглова пресс-служба администрации.

Добавим, что денежный сбор с туристов – общемировая практика. В Петербурге ее могут начать применять с 2020 года. В Минэкономразвития прогнозируют в ближайшее время прирост туристического потока практически на треть.

ИСТОЧНИК KP.RU