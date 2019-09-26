На севере Петербурга нашли плантацию конопли

СЕГОДНЯ 10:55 2019-09-26T10:55:18+03:00

Петербуржец устроил в своей квартире плантацию конопли. Фото: "КП" Архив

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В плантацию по выращиванию конопли превратил собственную квартиру житель Приморского района Санкт-Петербурга. Деятельность ботаника пресекли сотрудники полиции, пришедшие в гости с «дружеским» визитом.

- В квартире дома 36 на Парашютной улице сотрудники полиции обнаружили 29 кустов наркосодержащих растений в горшках, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Кроме самой конопли, стражи порядка нашли и оборудование для выращивания: теплицы-палатки, вентилятор, ультрафиолетовые лампы и удобрения.

Также стражи порядка изъяли и несколько пакетов с уже высушенной и расфасованной для реализации продукцией.

Надо сказать, что на след «наркобарона» полицейские вышли в рамках расследования дела, заведенного в отношении приезжего из Самары, задержанного в Петербурге 15 граммами гашиша в кармане.

ИСТОЧНИК KP.RU