За продажу алкоголя несовершеннолетним магазины в Петербурге заплатили больше 16 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 11:40 2019-09-26T11:40:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Полиция Петербурга постоянно проводит профилактические мероприятия для того, чтобы не допустить подросткового алкоголизма. В четверг, 26 сентября, правоохранители отчитались о проделанной работе за 2019 год.

- В 2019 году проведено более 700 проверок под названием «Фильтр – алкоголь» для того, чтобы выявить магазины, которые продают несовершеннолетним спиртное. В итоге было составлено 865 административных протоколов на общую сумму более 16 миллионов рублей в отношении лиц, нарушающих закон. Также возбуждено 25 уголовных дел на повторную продажу алкоголя подросткам, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

За употреблением спиртного в общественных или запрещенных местах был пойман и понес административную ответственность 951 подросток. Особое внимание уделяется и ранней профилактике алкоголизма среди детей. В данном случае сотрудниками полиции выявлено более одной тысячи фактов нахождения в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет.

Однако благодаря проделанной работе в Петербурге удалось снизить количество преступлений, которые совершают подростки в состоянии алкогольного угара. По сравнению с 2018 годом их стало почти на 20% меньше.

ИСТОЧНИК KP.RU