За продажу алкоголя несовершеннолетним магазины в Петербурге заплатили больше 16 миллионов рублей
Полиция Петербурга постоянно проводит профилактические мероприятия для того, чтобы не допустить подросткового алкоголизма. В четверг, 26 сентября, правоохранители отчитались о проделанной работе за 2019 год.
- В 2019 году проведено более 700 проверок под названием «Фильтр – алкоголь» для того, чтобы выявить магазины, которые продают несовершеннолетним спиртное. В итоге было составлено 865 административных протоколов на общую сумму более 16 миллионов рублей в отношении лиц, нарушающих закон. Также возбуждено 25 уголовных дел на повторную продажу алкоголя подросткам, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.
За употреблением спиртного в общественных или запрещенных местах был пойман и понес административную ответственность 951 подросток. Особое внимание уделяется и ранней профилактике алкоголизма среди детей. В данном случае сотрудниками полиции выявлено более одной тысячи фактов нахождения в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет.
Однако благодаря проделанной работе в Петербурге удалось снизить количество преступлений, которые совершают подростки в состоянии алкогольного угара. По сравнению с 2018 годом их стало почти на 20% меньше.
ИСТОЧНИК KP.RU