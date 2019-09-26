2019-09-26T11:40:01+03:00
Общество

За продажу алкоголя несовершеннолетним магазины в Петербурге заплатили больше 16 миллионов рублей

Почти тысяча подростков также понесли ответственность за употребление спиртного
Лилия КОЗЛОВА
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Более 16 миллионов рублей штрафов заплатили продавцы алкоголя несовершеннолетним в ПетербургеБолее 16 миллионов рублей штрафов заплатили продавцы алкоголя несовершеннолетним в ПетербургеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Полиция Петербурга постоянно проводит профилактические мероприятия для того, чтобы не допустить подросткового алкоголизма. В четверг, 26 сентября, правоохранители отчитались о проделанной работе за 2019 год.

- В 2019 году проведено более 700 проверок под названием «Фильтр – алкоголь» для того, чтобы выявить магазины, которые продают несовершеннолетним спиртное. В итоге было составлено 865 административных протоколов на общую сумму более 16 миллионов рублей в отношении лиц, нарушающих закон. Также возбуждено 25 уголовных дел на повторную продажу алкоголя подросткам, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

За употреблением спиртного в общественных или запрещенных местах был пойман и понес административную ответственность 951 подросток. Особое внимание уделяется и ранней профилактике алкоголизма среди детей. В данном случае сотрудниками полиции выявлено более одной тысячи фактов нахождения в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет.

Однако благодаря проделанной работе в Петербурге удалось снизить количество преступлений, которые совершают подростки в состоянии алкогольного угара. По сравнению с 2018 годом их стало почти на 20% меньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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