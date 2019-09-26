2019-09-26T13:39:00+03:00
Общество

Китайских студентов в Петербурге стало в два раза больше

В Северной столице обучаются более 26 тысяч граждан Поднебесной
Илья КРУШЕВСКИЙ
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В пресс-центре «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге» состоялся Круглый стол на тему адаптации абитуриентов из Китая в местных вузах.В пресс-центре «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге» состоялся Круглый стол на тему адаптации абитуриентов из Китая в местных вузах.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ
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Представители ведущих вузов обсудили проблемы привлечения и адаптации абитуриентов из Китая в рамках Круглого стола, который прошёл в пресс-центре «Комсомольской правды» 26 сентября.

Во встрече поучаствовали эксперты из Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербургского государственного экономического университета, а также Российского государственного педагогического университета имени Герцена. Эти вузы наиболее популярны у китайских абитуриентов.

По словам экспертов, главной проблемой остаётся освоение ребятами русского языка. Великий и могучий они изучают сначала на подготовительных курсах, а затем - в университете: четыре часа в неделю, причем программа у каждого профиля своя, с соответствующей терминологией.

Не менее важен и отбор кадров. За способными и талантливыми едут сами - в китайские школы, где изучают русский язык.

Подробный отчет об итогах круглого стола будет опубликован на сайте KP.RU, а также в газете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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