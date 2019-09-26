В Санкт-Петербурге задержали трех взломщиков банкомата
В Санкт-Петербурге полицейские задержали трех грабителей, которые находились в розыске с мая 2019 года. Тогда злоумышленники взломали банкомат и похитили из него 1,2 миллиона рублей. До раскрытия преступления о крупной краже денег личности взломщиков считались неизвестными.
Похитителями оказались жители Московского района Санкт-Петербурга в возрасте от 35 до 40 лет. В настоящий момент двое участников банды налетчиков находятся в следственном изоляторе, а один - под подпиской о невыезде.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.
Напомним, преступление было совершено 23 мая 2019 года в отделении связи на улице Типанова в Санкт-Петербурге.
ИСТОЧНИК KP.RU