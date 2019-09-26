В Санкт-Петербурге задержали трех взломщиков банкомата

СЕГОДНЯ 14:14 2019-09-26T14:14:33+03:00

В мае этого года они похитили более 1,2 миллиона рублей

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В Санкт-Петербурге полицейские задержали трех грабителей, которые находились в розыске с мая 2019 года. Тогда злоумышленники взломали банкомат и похитили из него 1,2 миллиона рублей. До раскрытия преступления о крупной краже денег личности взломщиков считались неизвестными.

Похитителями оказались жители Московского района Санкт-Петербурга в возрасте от 35 до 40 лет. В настоящий момент двое участников банды налетчиков находятся в следственном изоляторе, а один - под подпиской о невыезде.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Напомним, преступление было совершено 23 мая 2019 года в отделении связи на улице Типанова в Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU