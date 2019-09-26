В садоводстве под Петербургом нашли труп дачницы с мягкой игрушкой во рту

СЕГОДНЯ 14:19 2019-09-26T14:19:11+03:00

В Ленобласти нашли труп дачницы с мягкой игрушкой в виде кляпа во рту. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Женщина была избита и связана поясом от домашнего халата

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Полиция Киришского района Ленинградской области ищет убийц 56-летней женщины, которая была найденной мертвой в своем собственном доме. Тело погибшей обнаружили вечером 25 сентября в садоводстве «Молодежный» под Киришами.

- На лице хозяйки дома присутствовали ссадины и отеки, говорящие об избиении. Руки женщины были связаны за спиной поясом от халата, ноги -электрическим проводом, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Чтобы крики жертвы никто не услышал, в рот женщины убийца затолкал мягкую игрушку. В таком виде погибшую и нашли. Прибывшие на место полицейские установили личность дачницы, ей оказалась жительница города Кириши. Также был определен подозреваемый. Им оказался 37-летний сосед убитой по дому в Киришах.

Сейчас ориентировки на мужчину разосланы по всем подразделениям, предполагаемого преступника усиленно ищут.

ИСТОЧНИК KP.RU