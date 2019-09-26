Этап «Формулы-1» могут перенести из Сочи в Петербург

СЕГОДНЯ 15:32 2019-09-26T15:32:43+03:00

Если слухи станут реальностью, то петербуржцы смогут увидеть болиды не только в стоячем положении у Исаакиевского собора, но и на гоночной трассе в окресностях города. Фото: Артем КИЛЬКИН

А могут и не перенести, потому что пока это лишь слухи

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«Формула-1» не зря называется «королевскими гонками». Каждый этап соревнований привлекает внимание миллионов фанатов автоспорта. Не остаются в стороне и спонсоры. Все это - огромные деньги и престиж. Сейчас «Гран при России» проходит в курортном Сочи, но, внезапно, появились сведения о переносе заездов в Санкт-Петербург.

- Проведение гонок «Формулы-1» в Петербурге одобрил президент России Владимир Путин, - пишет британская Daily Mail со ссылкой на собственные источники.

Российский этап, якобы, могут начать проводить на автодроме «Игора» у одноименного горнолыжного курорта уже с 2021 года.

Напомним, что российский этап появился в 2014 году. И по существующему контракту именно там должны проводиться заезды вплоть до 2025 года. Впрочем, за перенос гонок в другой город, а Петербург намного удобнее с точки зрения логистики, высказывался еще прежний босс «Формулы-1» Берни Экклстоун. «За» узнаваемые в мире города стоят и нынешние промоутеры соревнований.

Но пока все эти рассуждения можно назвать слухами. А пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что вопроса о переносе гонки из Сочи в Петербург «не стоит».

ИСТОЧНИК KP.RU