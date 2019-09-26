2019-09-26T16:23:03+03:00
Происшествия

Вандалы облили синей краской припаркованный Mercedes в Петербурге

Машина стояла на парковке на Каменоостровском проспекте
Лилия КОЗЛОВА
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Припаркованный по правилам автомобиль в Петербурге облили синей краскойПрипаркованный по правилам автомобиль в Петербурге облили синей краскойФото: СОЦСЕТИ
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Припаркованный у дома 27 по Каменноостровском проспекте в Петербурге автомобиль марки Mercedes пострадал от рук неизвестных вандалов. Днем в четверг, 26 сентября, иномарку кто-то облил синей краской, размазав ее по крыше, лобовому стеклу и капоту. Причины такого поступка удивили очевидцев, которые опубликовали фото изуродованного авто в сети.

- Боюсь предположить, кто-то посчитал место своим личным и сильно был обижен, что его заняли, - написал свою версию в сети один из петербуржцев.

Зачем и кому понадобилось обливать краской данный автомобиль, не понятно. Машины, припаркованные рядом, остались целы. Примечательно, что Mercedes стоит на специальной организованной парковке на месте, предназначенном просто для автомобилистов, не инвалидов.

Некоторые предположили, что так владельцу авто отомстила любовница или бывшая жена. Другие высказали мнение, что машину облили краской просто из зависти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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