За продажу наркотиков и организацию притона, петербурженка окажется в суде

СЕГОДНЯ 19:14 2019-09-26T19:14:20+03:00

В Санкт-Петербурге перед судом предстанет женщина, обвиняемая в продаже наркотических средств и организации притона Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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В Санкт-Петербурге Колпинский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 28-летней женщины. Горожанка раньше уже была судима. На этот раз ее обвиняют в продаже наркотиков, а также организации притона, в котором она вместе со своими знакомыми ловили кайф. О предстоящем судебном разбирательстве стало известно в четверг, 26 сентября.

- По данным следствия, женщина купила некую наркотическую смесь с целью перепродажи. Днем 13 февраля и ночью 14 февраля 2019 года она продала часть наркотиков. Происходило это все на лестничной площадке в парадной одного из домов по улице Тверской в Колпино, - сообщили в следственном комитете Петербурга.

Задержали женщину тогда же 14 февраля, когда она снова попыталась продать наркотики. Однако на тот раз ее уже поджидали сотрудники правопорядка.

Отмечается, что притон находился в том же доме, где обвиняемая занималась продажей. Были ли среди ее «гостей» несовершеннолетние, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU