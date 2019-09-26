2019-09-26T19:14:20+03:00
Происшествия

За продажу наркотиков и организацию притона, петербурженка окажется в суде

Сбытом 28-летняя женщина занималась прямо на лестничной площадке своего дома
Лилия КОЗЛОВА
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В Санкт-Петербурге перед судом предстанет женщина, обвиняемая в продаже наркотических средств и организации притонаВ Санкт-Петербурге перед судом предстанет женщина, обвиняемая в продаже наркотических средств и организации притонаФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Санкт-Петербурге Колпинский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 28-летней женщины. Горожанка раньше уже была судима. На этот раз ее обвиняют в продаже наркотиков, а также организации притона, в котором она вместе со своими знакомыми ловили кайф. О предстоящем судебном разбирательстве стало известно в четверг, 26 сентября.

- По данным следствия, женщина купила некую наркотическую смесь с целью перепродажи. Днем 13 февраля и ночью 14 февраля 2019 года она продала часть наркотиков. Происходило это все на лестничной площадке в парадной одного из домов по улице Тверской в Колпино, - сообщили в следственном комитете Петербурга.

Задержали женщину тогда же 14 февраля, когда она снова попыталась продать наркотики. Однако на тот раз ее уже поджидали сотрудники правопорядка.

Отмечается, что притон находился в том же доме, где обвиняемая занималась продажей. Были ли среди ее «гостей» несовершеннолетние, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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