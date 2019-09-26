Ни дня без угроз: Владелец автосервиса напал на выселявших его сотрудников ККИ

СЕГОДНЯ 20:30 2019-09-26T20:31:14+03:00

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26 сентября комитет по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга попросил на выход владельца автосервиса на Шуваловском проспекте вблизи дома №40. В августе этого года сотрудники ККИ уже обследовали данный участок и выявили самовольное использование двухэтажного гаражного бокса. Находящийся там автосервис не оформили как следует, а значит, его деятельность была незаконной. Однако буйный владелец шиномонтажки так просто сдаваться не хотел и полетел на своих гостей с кулаками.

- Во время проведения мероприятий по выселению землепользователь оказал жесткое противодействие: мужчина вёл себя агрессивно, толкал сотрудников комитета, угрожал им физической расправой, а также препятствовал проезду техники, - сообщает пресс-служба ККИ.

Буйный мужчина мешал работе техники. Фото: пресс-служба ККИ

Нарушитель не церемонился со своими гостями. Фото: пресс-служба ККИ

Нарушителя быстро успокоила прибывшая на место полиция. Задерживать его не стали, а культурно пригласили позже прийти в участок. Вот только там его не ждет ничего хорошего: пострадавшие представители ККИ подали заявления на владельца нелегального автосервиса. Что касается данной земли, которая изначально была в собственности города, то ее наконец освободили.

Добавим, что это не первый случай проявленной агрессии со стороны землепользователя к сотрудникам ККИ. В начале этой недели их грозился застрелить из винтовки владелец еще одного автосервиса.

ИСТОЧНИК KP.RU