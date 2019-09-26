2019-09-26T21:40:42+03:00
Дом. Семья

Сотрудница «Комсомолки» вызвала полицию и спасла животных, запертых уже неделю в котокафе на Васильевском острове

Несчастные хвостики сидели взаперти, так как хозяин заведения ушел на больничный
Степан СТЕПАНОВ
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Благодаря "Комсомолке" из котокафе на Васильевском острове спасены десятки животных.Благодаря "Комсомолке" из котокафе на Васильевском острове спасены десятки животных.Фото: СОЦСЕТИ
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Хэппи-эндом закончилась история с запертыми в котокафе на Васильевском острове в Санкт-Петербурге животными. О том, что хвостатые в беде, стало известно днем 26 сентября. По сообщениям местных жителей, пушистые обитатели целую неделю просидели в закрытом помещении одни без воды и еды и уже стали калечить друг друга, обезумев от голода. О ЧП в котокафе узнала и сотрудница «Комсомолки» в Петербурге» Алеся Крупанина, которая живет неподалеку от того самого заведения «Гулу». Сегодня ей позвонил встревоженный сын, который и увидел страдающих животных, проходя мимо.

- Посмотрел через окно - они там одни, дерутся за какие-то остатки корма, - переживал молодой человек.

Недолго думая, Алеся Крупанина позвонила в котокафе и - о, чудо - там взяли трубку.

- У вас животные умирают! Вы что делаете?! Я сейчас приеду с полицией! - вовсе не пугала, а предупреждала Алеся.

- Я плохо понимать язык, - ответил мужчина с сильным акцентом (было похоже, что это китаец либо кореец, - примеч.Авт.)

Церемониться Крупанина не стала и через час уже была внутри котокафе, где вместе с участковым объясняла на пальцах, как в России работает закон о жестоком обращении с животными. Вскоре на место приехал и владелец котокафе. Как оказалось, он был на больничном и поэтому неделю несчастные котики были вынуждены жить без еды.

- Котов он тут же накормил, я счастлива, что эта история закончилась благополучно, - призналась Крупанина. - Животные, кстати, выглядят нормально, все хорошо.

В котокафе «Гулу» спасли животных, которые были заперты неделю.Алеся КРУПАНИНА

ИСТОЧНИК KP.RU

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