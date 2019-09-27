2019-09-27T11:46:31+03:00
Общество

Еще царя видела: старейшей жительнице Петербурга 107 лет

Сейчас она проживает в Выборгском районе города
Петр КИБЕР
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Далеко не все пенсионеры могут отпраздновать 100-летний юбилей.Далеко не все пенсионеры могут отпраздновать 100-летний юбилей.Фото: Алексей ФОКИН
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Средняя продолжительность жизни в России не так велика, как хотелось бы. Общий показатель соответствует 72,9 года. При этом мужчины живут меньше - 65,9 лет, а женщины больше - 76,7 лет. Но так, чтобы отметить вековой юбилей, подобное случается не слишком часто. И тем более в Петербурге, жители которого не славятся особым здоровьем. И тем удивительнее, что самой пожилой горожанке в нынешнем году исполнилось 107 лет.

- Старейшая жительница Санкт-Петербурга проживает в Выборгском районе города, - сообщает пресс-служба комитета по соцполитике.

А всего, как оказывается, в Северной столице есть 286 долгожителей, перешагнувших 100-летний рубеж.

Что касается статистики по возрастному составу пенсионеров, то она такова:

- от 60 до 70 лет – 624,2 тысячи человек

- от 70 до 80 лет – 337,1 тысячи

- от 80 до 90 лет – 198,1 тысячи

- от 90 до 100 лет – 27,9 тысячи.

Эти данные в Смольном привели неспроста. 1 октября во всем мире отмечается Международный день пожилых людей, целью которого является привлечение внимания правительств и общества к существующим проблемам.

А в Петербурге, в БКЗ «Октябрьский» и на других площадках в этот день пройдут концерт и мероприятия, где гостями станут именно горожане «серебряного возраста».

ИСТОЧНИК KP.RU

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