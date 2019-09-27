2019-09-27T12:44:06+03:00
Происшествия

Восьмилетнюю петербурженку полгода насиловал родной отец

Только спустя шесть лет девочка осмелилась рассказать о пережитом ужасе
Лилия КОЗЛОВА
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Бывшая жена обвинила петербуржца в изнасиловании их 8-летней дочериБывшая жена обвинила петербуржца в изнасиловании их 8-летней дочериФото: Рустем АХУНОВ
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Жительница города Тосно, что в Ленинградской области, обвинила своего бывшего мужа в том, что он продолжительное время насиловал их несовершеннолетнюю дочь. С заявлением в полицию женщина обратилась в четверг, 26 сентября. По ее словам, мужчина использовал маленькую девочку в своих сексуальных утехах, когда ребенку было всего 8-9 лет.

- Около девяти часов вечера, 26 сентября, 33-летняя жительница города Тосно, заявила в полицию на своего бывшего 32-летнего мужа, обвинив его в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении их дочери 2004 года рождения, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Из рассказа женщины следует, что ее экс-супруг насиловал их дочь дома, когда они все вместе жили в Тосно. Длилось это с лета 2012 года по февраль 2013 года. На тот момент ребенку было всего 8-9 лет.

Женщина рассказала правоохранителям о том, что сейчас ее бывший супруг живет в Петербурге и работает в одном из местных кафе шеф-поваром. Теперь полиции предстоит проверить обвинение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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