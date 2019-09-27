Молодую омичку изнасиловали в туалете бара в центре Петербурга

СЕГОДНЯ 13:13 2019-09-27T13:13:45+03:00

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Молодая жительница Омска, приехавшая в Санкт-Петербург, оказалась изнасилованной в одном из баров в центре города. Девушка, которой всего 18 лет, в четверг, 26 сентября, рассказала полиции, что сексуальное надругательство над ней произошло в туалетной кабинке заведения. Самого насильника она не знает.

- В отделение полиции Петербурга поступило заявление от 18-летней уроженки Омска, которая нынче живет в Северной столице. Девушка рассказала, что ее изнасиловали в туалетной кабинке бара в доме 1 по улице Ломоносова, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Точно время, когда это произошло, собеседник издания не уточняет. Однако есть приметы неизвестного насильника, которые описала пострадавшая девушка. С ее слов, парень, который надругался над ней в туалете, на вид лет 20-25, ростом около 170-175 сантиметров. Волосы у него темные и короткие. Одет был в черную кофту с капюшоном и темные джинсы.

ИСТОЧНИК KP.RU