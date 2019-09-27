2019-09-27T13:13:45+03:00
Происшествия

Молодую омичку изнасиловали в туалете бара в центре Петербурга

Неизвестный парень затолкнул девушку в кабинку шумного питейного заведения на улице Ломоносова
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
18-летнюю девушку изнасиловал незнакомец в туалете бара в центре Петербурга18-летнюю девушку изнасиловал незнакомец в туалете бара в центре ПетербургаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Молодая жительница Омска, приехавшая в Санкт-Петербург, оказалась изнасилованной в одном из баров в центре города. Девушка, которой всего 18 лет, в четверг, 26 сентября, рассказала полиции, что сексуальное надругательство над ней произошло в туалетной кабинке заведения. Самого насильника она не знает.

- В отделение полиции Петербурга поступило заявление от 18-летней уроженки Омска, которая нынче живет в Северной столице. Девушка рассказала, что ее изнасиловали в туалетной кабинке бара в доме 1 по улице Ломоносова, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Точно время, когда это произошло, собеседник издания не уточняет. Однако есть приметы неизвестного насильника, которые описала пострадавшая девушка. С ее слов, парень, который надругался над ней в туалете, на вид лет 20-25, ростом около 170-175 сантиметров. Волосы у него темные и короткие. Одет был в черную кофту с капюшоном и темные джинсы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Улетный кайф: С помощью квадрокоптера петербуржец поставлял наркотики своему товарищу в СИЗО
На ЗСД такси влетело в «Солярис», водитель которого пропустил съезд с трассы
Полицейская собака по горячим следам поймала педофила в Петербурге
Раньше ноября не откроют? «Фрунзенский радиус» опять задерживается
Восьмилетнюю петербурженку полгода насиловал родной отец
Чиновники объяснили, почему и куда исчез ангел из Любашинского сада
Педофил изнасиловал школьницу средь бела дня прямо в подъезде многоэтажки
Петербуржцы, чьи родители погибли на войне, смогут посещать их могилы за счет бюджета
Еще царя видела: старейшей жительнице Петербурга 107 лет
У буйного петербуржца, пугавшего врачей скорой оружием, изъяли два десятка пистолетов, автомат Калашникова и пулемет
«Гулящая» лошадь нашлась, петербуржцы подкармливают ее яблоками
Двух петербуржцев задержали за «минирование» банка и колледжа