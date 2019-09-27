2019-09-27T15:53:21+03:00
Дом. Семья

В Петербурге ищут редкую фараоновую собаку, пропавшую по пути к новым хозяевам

Очевидцы рассказывают, что дорогостоящего кабеля забрал водитель автомобиля, который сбил его на трассе
Лилия КОЗЛОВА
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Под Петербургом редкую фараоновую собаку сбила машина и увезла в неизвестном направленииПод Петербургом редкую фараоновую собаку сбила машина и увезла в неизвестном направлении
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В Санкт-Петербурге и Ленинградской области разыскивают кабеля редкой породы – фараоновую собаку. В пятницу, 27 сентября, молодого хвостатого вез из Москвы в Петербург специальный перевозчик в новую семью. Однако на 635 километре Московского шоссе в районе Ям-Ижора, на заправке водитель упустил пса, который сбежал в неизвестном направлении.

- Водитель, который вез собаку, вышел на заправке и недосмотрел за псом. Видимо от стресса тот выскочил из машины. Водитель пытался его поймать своими силами, но только напугал, и собака убежала, - рассказала «КП-Петербург» жительница Северной столицы, которая занимается помощью фараоновым собакам от которых отказались хозяева.

Щенка везли из Москвы в Петербург в новую семью

Щенка везли из Москвы в Петербург в новую семью

Очевидцы, которые не могли не заметить удивительного пса на трассе, рассказали, что собаку зацепила черная или темно-коричневая «Тойота Камри». Собеседница «КП» рассказала, что несколько часов прочесывала территорию, где сбили пса, но так его и не нашла. Предположительно, хвостатого забрали люди, которые его сбили. Однако куда они увезли собаку, найти не удается.

Судьба пропавшего пса, как оказалась, не простая. У дорогого, элитного фараонового кабеля уже были хозяева в Москве. Однако в совсем недавно, после рождения в семье ребенка, пса посадили в уличный вольер. Собеседница «КП» рассказала, что малышу нашли новую семью в Петербурге, куда его и вез перевозчик. Сейчас женщина сбивается с ног в поисках собаки. Она отмечает, что кабель не агрессивен и доверяет больше женщинам.

- Я готова забрать его в любое время, откуда угодно. Его очень ждут в новой семье, - рассказала она.

ИСТОЧНИК KP.RU

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