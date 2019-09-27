Суд признал банкротом застройщика «Норманн-Центр»

СЕГОДНЯ 16:08 2019-09-27T16:08:32+03:00

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Арбитражный суд Санкт-Петербурга вынес решение по делу о банкротстве застройщика «Норманн-Центр», за которым числится несколько брошенных жилых комплексов. Сегодня компания все же была признана банкротов. Это поможет дольщикам хоть и в отдаленной перспективе получить свои квартиры.

- В отношении фирмы открыто конкурсное производство. В ходе процедуры застройщик будет ликвидирован, - пишет «Мойка 78».

Напомним, что жертвами деятельности «Норманн-Центр» стали сотни петербуржцев и жителей других городов, купивших квартиры в комплексе «Три апельсина» в Парголово. Однако своего жилья они так и не дождались.

Помочь решить проблему летом людям пообещал на тот момент врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Но чтобы передать проблемный объект другому подрядчику, и было необходимо пройти процедуру банкротства. Теперь этот шаг сделан.

ИСТОЧНИК KP.RU