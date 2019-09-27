Суд признал банкротом застройщика «Норманн-Центр»
Арбитражный суд Санкт-Петербурга вынес решение по делу о банкротстве застройщика «Норманн-Центр», за которым числится несколько брошенных жилых комплексов. Сегодня компания все же была признана банкротов. Это поможет дольщикам хоть и в отдаленной перспективе получить свои квартиры.
- В отношении фирмы открыто конкурсное производство. В ходе процедуры застройщик будет ликвидирован, - пишет «Мойка 78».
Напомним, что жертвами деятельности «Норманн-Центр» стали сотни петербуржцев и жителей других городов, купивших квартиры в комплексе «Три апельсина» в Парголово. Однако своего жилья они так и не дождались.
Помочь решить проблему летом людям пообещал на тот момент врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Но чтобы передать проблемный объект другому подрядчику, и было необходимо пройти процедуру банкротства. Теперь этот шаг сделан.
ИСТОЧНИК KP.RU