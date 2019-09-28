Двое неизвестных побили пассажира, заступившегося за подрезанный и поколоченный троллейбус

СЕГОДНЯ 00:33 2019-09-28T00:35:51+03:00

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27 сентября у площади Балтийского вокзала частный автобус желтого цвета подрезал городской троллейбус. Это привело к разборке с дракой. Как рассказывают очевидцы, сначала двое неизвестных перекрыли своим автобусом проезд другому транспорту, затем вышли из салона и принялись вызывать водителя троллейбуса на разборку. Тот говорить с буйными ребятами не захотел и отказался выходить.

- Они не растерялись и начали колотить по троллейбусу ногами, руками и ещё чем попало. На просьбу освободить проезд и убираться отвечали несогласными криками. Пассажир троллейбуса вышел попросить их уехать, а они его взяли и побили. Хотя когда всё-таки увидели, что я снимаю, то тут же скрылись, - пишет в соцсетях обеспокоенная женщина, заснявшая драку и хулиганов.

Очевидцы сообщают, что побитый мужчина хотел обратиться в полицию. Возможно, опубликованные фотографии помогут найти его нетерпимых обидчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU