2019-09-28T01:07:50+03:00
Общество

Петербург станет богаче на несколько автобусных остановок с 1 октября

Стало известно, на каких маршрутах автобусов добавятся новые остановки
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Более того, некоторые обязательные остановки станут лишь "по требованиям".Более того, некоторые обязательные остановки станут лишь "по требованиям".Фото: Артем КИЛЬКИН
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С 1 октября в Санкт-Петербурге появится несколько новых остановок общественного транспорта. Грядущими изменениями поделилась пресс-служба Смольного.

- На маршруте автобуса №75 вводятся обязательные остановки «Улица Композиторов, угол улицы Прокофьева», а также «Посёлок Парголово, школа». Остановки «Центр фермерской торговли «Озерки» и «Детская туристическая база» теперь будут лишь по требованию. Изменится и автобусный маршрут №84. Там из статуса обязательных переходят в статус «по требованию» остановки «25-й километр», «Сертоловский ручей». К ним добавляется «Песочная улица, 14», - сообщает официальный сайт администрации Петербурга.

Напомним, что уже с понедельника 30 сентября название конечной остановки автобуса № 74 переименуют с «Площади Пролетарской Диктатуры» на «Смольный». Также в администрации предупреждают завершении строительства Комендантского проспекта на участке от Шуваловского проспекта до Арцеуловской улицы. Из-за этого изменятся автобусные маршруты №127 и №171. Их новые направления можно посмотреть на сайте Смольного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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