Погода на 28 сентября в Санкт-Петербурге: тепло и облачно

СЕГОДНЯ 09:05 2019-09-28T09:05:55+03:00

По словам синоптиков, погода 28 сентября в Санкт-Петербурге будет теплой, но пасмурной. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Короткое бабье лето, царившее в Санкт-Петербурге еще каких-то пару недель назад, ушло окончательно и бесповоротно, и в Северной столице установилась настоящая осенняя погода. Так, 28 сентября синоптики обещают гостям и жителям города переменную облачность и повышенную влажность.

- Ночью местами пройдут короткие дожди, - рассказали "Комсомолке" в Северо-западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Днем преимущественно безо осадков. Ветер ночью переменный, днем юго-восточный слабый.

Температура воздуха днем составит + 11 - + 13 градусов - прохладно, но не совсем уж промозгло. Ночью стоит ожидать ее незначительного понижения - до + 8 - + 10. Атмосферное давление также будет слабо понижаться все выходные - рекомендуем метеозависимым людям обратить на это особое внимание и тщательнее следить за свои здоровьем в этот период.

ИСТОЧНИК KP.RU