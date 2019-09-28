2019-09-28T09:29:48+03:00
Происшествия

Апраксин двор загорелся ночью в Санкт-Петербурге

Для того, чтобы погасить пламя, потребовалось 45 человек и 12 пожарных машин
Сергей ВОЛЧКОВ
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Ночью 28 сентября в Санкт-Петербурге тушили Апраксин двор.Ночью 28 сентября в Санкт-Петербурге тушили Апраксин двор.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Ночь с пятницы на субботу 28 сентября оказалась для санкт-петербургских пожарных жаркой. При не выясненных пока обстоятельствах вспыхнул первый этаж торгового здания на улице Садовой.

- В 05:17 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе управления МЧС. - Уже спустя семь минут на место прибыл первый пожарный расчет.

Как выяснилось, в здании, относящемся к городскому рынку "Апраксин двор", загорелось одно из помещений. Огонь охватило 30 квадратных метров площади. Из-за угрозы распространения пламени пожару присвоили ранг № 1-БИС - это значит, что количество людей и техники, занятых на его ликвидации, необходимо удвоить.

- Без пяти шесть утра пожар был локализован, а присвоенный ранг снят, - отметили в пресс-службе. - В 06:20 пожар полностью ликвидирован.

К тушению, подчеркивают в ведомстве, привлекалось 45 человек и 12 единиц спецтехники. Сведения о пострадавших в МЧС не поступали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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