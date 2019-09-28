2019-09-28T10:45:29+03:00
Общество

Экомобиль для приема опасных отходов приедет в Адмиралтейский район Санкт-Петербурга

К месту стоянки можно будет принести ртутные лампочки, градусники и отработанные батарейки
Сергей ВОЛЧКОВ
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Экомобиль можно будет встретить в Адмиралтейском районе 28 и 29 сентября. Фото: Экологический сервис Санкт-ПетербургЭкомобиль можно будет встретить в Адмиралтейском районе 28 и 29 сентября. Фото: Экологический сервис Санкт-Петербург
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Уже в эти выходные, 28 и 29 сентября, в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга можно будет встретить "Экомобиль". Так называется проект, организованный городской администрацией: передвижные пункты приема опасных отходов.

- 28 сентября с 14:00 до 15:00 экомобиль будет стоять на Театральной площади, 2, - рассказали "Комосомолке" в администрации Адмиралтейского района. - Далее, с 15:30 до 16:30, он будет припаркован в переулке Бойцова, 5. Оттуда отправится на Московский проспект, 71 - станция метро "Фрунзенская" - и пробудет там с 17:00 до 18:00.

В экомобиль можно сдать энергосберегающие лампочки, ртутные градусники и отработавшие свое батарейки. После этого компания "Экологический сервис Санкт-Петербурга", которая занимается обслуживанием проекта, отвезет их на специальные предприятия, где проведет демеркуризацию (удаление ртути и ее соединений) и утилизирует.

ИСТОЧНИК KP.RU

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