Вломились в квартиру, сломали два ребра: двое налетчиков избили и ограбили 82-летних пенсионеров в Невском районе Санкт-Петербурга
Никогда не открывайте двери неизвестным! Пожилой супружеской паре из Невского района Санкт-Петербурга это простое правило помогло бы сохранить здоровье и имущество. Но не сложилось.
- 27 сентября в 14:43 в квартиру пострадавших позвонили двое неизвестных и представились сборщиками подписей, - рассказал "Комсомолке" источник в правоохранительных органах. - Пенсионеры впустили их в дом.
Дальше все развивалось по известному сценарию: незваные гости оказались не сборщиками подписей, а самыми обыкновенными налетчиками. Хозяев квартиры - мужа и жену 1937-го года рождения - они избили и похитили у них 100 000 рублей и две бутылки водки.
- В результате нападения хозяйка квартиры получила перелом двух ребер, - продолжает наш собеседник. - Бригада "Скорой помощи" доставила ее в Госпиталь ветеранов войн.
Прибывшие на место преступления сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемых - ими оказались двое безработных молодчиков из Пермского края. Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU