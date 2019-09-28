2019-09-28T11:10:45+03:00
Происшествия

Вломились в квартиру, сломали два ребра: двое налетчиков избили и ограбили 82-летних пенсионеров в Невском районе Санкт-Петербурга

Добычей злоумышленников стали 100 000 рублей и две бутылки водки
Сергей ВОЛЧКОВ
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По данным следствия, налетчиками, избившими и ограбившими пенсионеров, оказались двое безработных жителей Пермского края.По данным следствия, налетчиками, избившими и ограбившими пенсионеров, оказались двое безработных жителей Пермского края.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Никогда не открывайте двери неизвестным! Пожилой супружеской паре из Невского района Санкт-Петербурга это простое правило помогло бы сохранить здоровье и имущество. Но не сложилось.

- 27 сентября в 14:43 в квартиру пострадавших позвонили двое неизвестных и представились сборщиками подписей, - рассказал "Комсомолке" источник в правоохранительных органах. - Пенсионеры впустили их в дом.

Дальше все развивалось по известному сценарию: незваные гости оказались не сборщиками подписей, а самыми обыкновенными налетчиками. Хозяев квартиры - мужа и жену 1937-го года рождения - они избили и похитили у них 100 000 рублей и две бутылки водки.

- В результате нападения хозяйка квартиры получила перелом двух ребер, - продолжает наш собеседник. - Бригада "Скорой помощи" доставила ее в Госпиталь ветеранов войн.

Прибывшие на место преступления сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемых - ими оказались двое безработных молодчиков из Пермского края. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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