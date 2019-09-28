Вестибюль и наклонный ход отремонтируют на станции метро "Удельная" в Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 11:37 2019-09-28T11:37:47+03:00

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Станцию метро "Удельная", расположенную на Московско-Петроградско линии (иначе ее называют синей веткой) ждет капитальный ремонт. ГУП "Петербургский метрополитен" объявил конкурс на разработку проектной документации. Соответствующий документ опубликован на портале Госзакупок.

- От подрядчика требуется выполнить проект капитального ремонта вестибюля и наклонного хода на станции метро "Удельная", - отметили в ведомстве. - Заявки на конкурс принимаются с 27 сентября и до 24 октября.

Стоимость работ оценена в 15 миллионов 94 тысячи 645 рублей. Сроки выполнения заказа, а также начала и окончания непосредственного капитального ремонта вестибюля и наклонного хода пока не сообщаются. Скорее всего, на время работ станция будет закрыта - как, к примеру, не так давно была закрыта "Академическая", где также проводился капитальный ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU