В Ленинградском зоопарке теплолюбивых животных перевели на зимовку в "Тропический дом"
Ленинградский зоопарк делится с посетителями по-настоящему теплыми новостями. Сегодня, 28 сентября, в нем вновь открылся для посещения так называемый "Тропический дом" - специальный павильон, в который на время холодов помещают животных, адаптированных к тропическому климату.
- Лето ушло и, кажется, все успели по нему соскучиться, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе зоопарка. - Мы рады сообщить, что одна из любимых экспозиций наших гостей вновь открывает свои двери.
В павильон уже переселились попугаи, ленивцы, беличьи самири (небольшие длиннохвостые обезьяны родом из тропических лесов Южной Америки), туканы и мары - грызуны, которых иначе называют "патагонскими зайцами" или "патагонскими морскими свинками".
В пресс-службе зоопарка сообщают, что "Тропический дом" будет работать каждый день с 11:00 до 17:00.
ИСТОЧНИК KP.RU