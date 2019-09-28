В Ленинградском зоопарке теплолюбивых животных перевели на зимовку в "Тропический дом"

СЕГОДНЯ 13:18 2019-09-28T13:18:02+03:00

Во вновь открывшемся павильоне уже поселились ленивцы, туканы, обезяны-саймири и попугаи

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Ленинградский зоопарк делится с посетителями по-настоящему теплыми новостями. Сегодня, 28 сентября, в нем вновь открылся для посещения так называемый "Тропический дом" - специальный павильон, в который на время холодов помещают животных, адаптированных к тропическому климату.

- Лето ушло и, кажется, все успели по нему соскучиться, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе зоопарка. - Мы рады сообщить, что одна из любимых экспозиций наших гостей вновь открывает свои двери.

В павильон уже переселились попугаи, ленивцы, беличьи самири (небольшие длиннохвостые обезьяны родом из тропических лесов Южной Америки), туканы и мары - грызуны, которых иначе называют "патагонскими зайцами" или "патагонскими морскими свинками".

В пресс-службе зоопарка сообщают, что "Тропический дом" будет работать каждый день с 11:00 до 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU