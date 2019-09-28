Расчлененный труп без головы нашел прохожий рядом с трассой «Кола» в Ленобласти

СЕГОДНЯ 14:37 2019-09-28T14:38:48+03:00

Установлено, что останки принадлежали мужчине, сейчас их происхождение выясняют следствие

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Жуткую находку сделал вчера, 27 сентября, некий гражданин Ковальчук (фамилия изменена – прим.ред.) неподалеку от 48 километра трассы «Кола» в Ленинградской области. В 30 метрах от дороги, в небольшом лесочке от наткнулся на чье-то обезглавленное тело.

- Мужчина тут же вызвал полицию по телефону 112, - рассказал «Комсомольской правде в Санкт-Петербурге» источник в правоохранительных органах.

Вызов, уточняет наш собеседник, поступил в 13:08. В 13:55 на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Труп отправили в морг для опознания. Кроме того, следователи изъяли для проведения экспертизы ватное одеяло, на котором он лежал, и отрезанный палец руки. Также была попытка использовать служебную собаку, но взять след она не смогла.

Детали случившегося устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по часть 1 статьи 105 Уголовного кодекса России – «Убийство». Максимальный срок наказания по ней – 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU