На площади Восстания в Санкт-Петербурге высадили новые деревья

СЕГОДНЯ 14:54 2019-09-28T14:54:35+03:00

Активисты высадили на площади Восстания в Санкт-Петербурге три клена - по их словам, это лишь первый шаг на пути к полноценному "озеленению" города. Фото: Центральный район за комфортную среду обитания

Активисты купили их на свои деньги и почти год потратили на получение всех необходимых согласований

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Сегодня, 28 сентября, наш любимый Санкт-Петербург стал еще чуточку зеленее и красивее. На площади Восстания со стороны гостиницы «Октябрьская» активисты высадили новые клены. Пока немного – всего три штуки – но, по словам организаторов мероприятия, это только начало.

- Почти год мы потратили на получение согласований на легальную посадку деревьев в этом месте, - рассказали «Комсомолке» активисты движения «Центральный район за комфортную среду обитания». - За этим последовали 2 месяца поездок по всем известным питомникам и базам продажи саженцев Петербурга и ближайшей Ленобласти.

Не без приключений, но активистам все же удалось найти три подходящих саженца, и сегодня их торжественно высадили на положенные места – в пустовавшие до этого земляные квадраты со стороны гостиницы «Октябрьская». Все необходимые средства собирали в интернете, среди неравнодушных петербуржцев – и собрали в итоге почти 100 000 рублей. Непосредственно на покупку и высадку деревьев ушло чуть больше 92 000. Оставшееся организаторы проекта планируют потратить на декоративные чугунные решетки вокруг деревьев или на новые посадки.

ИСТОЧНИК KP.RU