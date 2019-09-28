Из квартиры на Невском проспекте похитили две пары часов стоимостью 830 000 рублей и золотой браслет

СЕГОДНЯ 15:12 2019-09-28T15:12:15+03:00

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Недобрым оказался вечер 27 сентября для 54-летнего неработающего жителя Санкт-Петербурга. Почти неделю он отсутствовал дома – а когда вернулся, понял, что за это время его успели «обнести».

- Неизвестный злоумышленник проник в квартиру и внес оттуда две пары часов стоимостью 830 000 рублей и каучуково-золотой браслет стоимостью 200 000 рублей, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Кроме того, добычей вора стали два комплекта ключей от автомобиля «Мерседес-Бенц S-класса» стоимостью в пять миллионов рублей. Автомобиль преступник угнал, перед этим отключив спутниковую сигнализацию.

Как именно вор проник в квартиру, кто это было, и где он сейчас скрывается, выясняет следствие. Впрочем, по первому вопросу примерную картину уже можно составить: как сообщает источник, жилье пострадавшего располагается на первом этаже, так что влезть в нее, скорее всего, не составило для злоумышленника никакого труда.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU