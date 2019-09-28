57-летний петербуржец с пятью граммами гашиша в кармане вывел полицию на торговца наркотиками

СЕГОДНЯ 16:20 2019-09-28T16:22:10+03:00

Предполагаемого торговца наркотиками задержали. Сейчас следствие выясняет, не висит ли у него за душой еще что-либо незаконное. Фото: Олег ЗОЛОТО

Предполагаемого наркосбытчика нашли и задержали - в его квартире во время обыска обнаружили больше килограмма подозрительных веществ

Изменить размер текста: A A

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга, похоже, поймали пусть и не самую крупную, но тем не менее увесистую рыбу: предполагаемого торговца наркотиками. Как сообщает пресс-служба местного управления МВД, еще 26 апреля полиция задержала 57-летнего петербуржца и в ходе обыска нашла у него около пяти граммов гашиша.

- Отделом дознания было возбуждено уголовное дело по факту незаконного сбыта наркотиков, - уточнили в ведомстве. – В ходе расследования был установлен предполагаемый наркосбытчик. Им оказался 28-летний мужчина, проживающий в квартире на Пулковском шоссе.

В квартире у подозреваемого нашли все тот же гашиш – 11 спрессованных плиток общим весом больше килограмма. Мужчина был задержан. Против него возбудили уголовное дело сразу по двум статьям Уголовного кодекса – «Приготовление к преступлению» и «Производство, пересылка или сбыт наркотических средств». Следствие продолжается, теперь его цель – выяснить, не висит ли у задержанного мужчины за душой еще несколько таких же или других преступных эпизодов.

ИСТОЧНИК KP.RU