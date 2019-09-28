2019-09-28T16:49:30+03:00
Происшествия

Пьяный водитель на каршеринговом авто сбил пешехода в Приморском районе Санкт-Петербурга

Мужчина получил травмы средней тяжести
Сергей ВОЛЧКОВ
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Водитель "пьяного каршеринга" сбил пешехода на Комендантском проспекте. Фото: Дорожный инспектор. Санкт-ПетербургВодитель "пьяного каршеринга" сбил пешехода на Комендантском проспекте. Фото: Дорожный инспектор. Санкт-Петербург
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Для дорожно-транспортных происшествий с каршеринговыми авто скоро будет пора заводить отдельную рубрику. Очередной такой случай произошел около половины второго ночи 28 сентября в Приморском районе Санкт-Петербурга на пересечении Комендантского проспекта и Плесецкой улицы.

- Мужчина 1990 года рождения, находясь за рулем каршерингового «Рено», сбил пешехода, - сообщается в группе «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург». – В момент столкновения пострадавший находился на пешеходном переходе.

Водитель «Рено», по словам очевидцев, был пьян, от медицинского освидетельствования отказался и был оформлен по статье 12.26 - она влечет за собой штраф в 30 000 рублей и лишение прав на срок до двух лет. Сбитого пешехода с травмами средней тяжести отвезли в больницу.

Впрочем, в комментариях нашлись люди, которые, напротив, посочувствовали водителю. По их словам, Комендантский проспект действительно опасен для движения - там нет освещения, и разглядеть в темноте пешехода подчас просто невозможно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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